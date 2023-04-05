“الأمن العام” يدعو للمبادرة بترخيص الأسلحـة غير النظامية قبل انتهاء المهلة

دعا الأمن العام إلى المبادرة بترخيص الأسلحـة والذخائر غير النظامية قبل نهاية مهلة السماح، يوم 6 مايو المقبل.
ويتم الترخيص من خلال حجز موعد عن طريق منصة “أبشر” بأقرب إدارة أو شعبة أسلحـة بشُرَط ومحافظات المناطق، وإحضار جميع الاشتراطات الموضحة في “أبشر” لحمل أو اقتناء الأسلحـة النارية الفردية، ثم إحضار الأسلحـة المراد ترخيصها دون الذخيرة.
وكان الأمن العام اشترط إحضار نسخة من موعد الترخيص في “أبشر”، مشتملة على موقع إدارة الأسلحـة في المنطقة وتاريخ الموعد في حال الرغبة بنقل الأسلحـة والذخائر من المحافظات والمراكز والهجر للترخيص. وفق “أخبار 24”.