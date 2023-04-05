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جديد المحليات > ذاتي وخارجي.. إطلاق برنامج التقويم المدرسي لجميع المدارس الحكومية
05/04/2023   4:24 م

ذاتي وخارجي.. إطلاق برنامج التقويم المدرسي لجميع المدارس الحكومية

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم (الأربعاء)، إطلاق “برنامج التقويم المدرسي”، الذي يستهدف جميع المدارس الحكومية بالمملكة للمراحل الدراسية المختلفة.

وأوضحت الهيئة، أن البرنامج يشتمل على التقويم الذاتي عبر المنصة الرقمية “تميز” للتقويم المدرسي، والتقويم الخارجي من خلال زيارات أخصائيي تقويم مؤهلين؛ وذلك استناداً إلى مجموعة من المعايير والمؤشرات التي طورتها الهيئة بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.

وأبانت أن هذه الخطوة تأتي بعد إطلاقها لأول مرة “برنامج الاعتماد المدرسي” للمدارس الخاصة الذي يستهدف تعزيز جودة وأداء التعليم الأهلي والعالمي وتحسين مخرجاتهما، حيث وقعت الهيئة عدداً من الاتفاقيات لتنفيذ الاعتماد المدرسي للمدارس التي تقدمت بطلب الحصول على هذا الاعتماد.

وأشارت إلى أن “التقويم والاعتماد المدرسي” يعد أحد البرامج التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع وزارة التعليم؛ لضمان جودة الأداء المدرسي وتطويره من خلال توفير بيانات موثوقة وتحليلها وإعداد تقارير عن مستوى الأداء ومخرجات التعليم العام، ويتكامل هذا البرنامج مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية في إعداد مواطن منافس عالمياً.

وأضافت الهيئة أن البرنامج يهدف أيضاً إلى تعزيز قدرات المدارس على التطوير والتحسين المستدام، وتعريف المعنيين وأولياء الأمور بمستوى المدارس، وإبراز المتميزة منها، وتحديد المدارس التي تتطلب مزيداً من الرعاية والتطوير، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة الطلبة وأولياء الأمور في عمليات التحسين المدرسي.

إطلاق برنامج التقويم المدرسي لجميع المدارس الحكومية

وفق “أخبار 24”.

ذاتي وخارجي.. إطلاق برنامج التقويم المدرسي لجميع المدارس الحكومية

جديد المحليات
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