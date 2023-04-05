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جديد المناطق > تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس عسير والطائف
05/04/2023   11:58 م

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس عسير والطائف

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أعلنَت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير اليوم الأربعاء عن استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارسها؛ بناءً على تقارير المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

كما قالت إدارة تعليم الطائف إنه تقرر تحويل الدراسة عن بعد يوم غدٍ الخميس والمحافظات التابعة لها تعليمياً؛ وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي، حرصًا على سلامة الطلاب. وفق “أخبار 24”.

كما بينت جامعة الطائف أن حضور الطلبة سيكون عبر “البلاك بورد” على أن يستمر دوام الموظفين – عن بُعد – حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس عسير والطائف

جديد المناطق
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