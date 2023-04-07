نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “المجللة” أكلة “شِبه منقرضة” حاضرة في إفطار وسحور أهالي تبوك
07/04/2023   5:33 ص

“المجللة” أكلة “شِبه منقرضة” حاضرة في إفطار وسحور أهالي تبوك

+ = -
768

المجللة أو “الخميعا”، كما يطلق عليها أهالي منطقة تبوك، أكلة شعبية شِبه منقرضة عبارة عن عجينة بر تُعَدّ على الحطب أو الصاج، وعند نضوج الخبز يُقطع ويضاف عليه السمن البري أو زيت الزيتون مع الحليب والعسل، ومع الحداثة أصبحت تطبخ بالأفران عوضًا عن الحطب.

وقال سليمان سلامة العطوي لـ”أخبار 24″: إن المجللة من الأكلات الشعبية المشهورة في منطقة تبوك والمنطقة الشمالية الغربية في المملكة، حيث ورثناها عن الآباء والأجداد.

وأضاف أن الأكلة سميت بهذا الاسم لأنها تحتوي على “الحليب والقمح والسمن” وأيضا لطيبة الأكلة ولذتها، وهي مفضلة لدى الجميع، مؤكداً أن هذه الأكلة ما زالت مستمرة حتى الآن وتُقدَّم على موائد رمضان في الإفطار أو السحور.

وتعد المجللة أو “الخميعا” من الأكلات الشعبية المعروفة شمال غرب المملكة كما تشتهر في العراق والأردن، وهي أكلة بدوية الأصل وشبه منقرضة كانت تحضر قديماً لتؤكل غالباً على الفطور أو في أوقات أخرى، وهي ليست محددة بمنطقة دون أخرى وقد تختلف تسمياتها.

“المجللة” أكلة “شِبه منقرضة” حاضرة في إفطار وسحور أهالي تبوك

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885257507.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.