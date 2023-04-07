المجللة أو “الخميعا”، كما يطلق عليها أهالي منطقة تبوك، أكلة شعبية شِبه منقرضة عبارة عن عجينة بر تُعَدّ على الحطب أو الصاج، وعند نضوج الخبز يُقطع ويضاف عليه السمن البري أو زيت الزيتون مع الحليب والعسل، ومع الحداثة أصبحت تطبخ بالأفران عوضًا عن الحطب.
وقال سليمان سلامة العطوي لـ”أخبار 24″: إن المجللة من الأكلات الشعبية المشهورة في منطقة تبوك والمنطقة الشمالية الغربية في المملكة، حيث ورثناها عن الآباء والأجداد.
وأضاف أن الأكلة سميت بهذا الاسم لأنها تحتوي على “الحليب والقمح والسمن” وأيضا لطيبة الأكلة ولذتها، وهي مفضلة لدى الجميع، مؤكداً أن هذه الأكلة ما زالت مستمرة حتى الآن وتُقدَّم على موائد رمضان في الإفطار أو السحور.
وتعد المجللة أو “الخميعا” من الأكلات الشعبية المعروفة شمال غرب المملكة كما تشتهر في العراق والأردن، وهي أكلة بدوية الأصل وشبه منقرضة كانت تحضر قديماً لتؤكل غالباً على الفطور أو في أوقات أخرى، وهي ليست محددة بمنطقة دون أخرى وقد تختلف تسمياتها.
“#المجللة” أكلة “شِبه منقرضة” حاضرة في إفطار وسحور أهالي #تبوك
تصوير: عبدالله الريحhttps://t.co/qYI1qzjZ7Y pic.twitter.com/i98vD8Fk12
— أخبار 24 (@Akhbaar24) April 6, 2023