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رياضة > رسميًا.. النصر يعلن تجديد عقد تاليسكا (فيديو)
07/04/2023   12:52 م

رسميًا.. النصر يعلن تجديد عقد تاليسكا (فيديو)

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أعلن نادي النصر تجديد عقد محترف الفريق، البرازيلي أندرسون تاليسكا لمدة عامين.

وكشف النصر عبر حسابه على تويتر عن تجديد عقد تاليسكا حتى عام 2026 بعدما كان من المقرر نهايته في صيف 2024.

ويتصدر تاليسكا ترتيب هدافي دوري روشن في الموسم الحالي برصيد 16 هدفا متساويًا مع مهاجم الهلال أوديون إيغالو. وفق “أخبار 24”.

وكان تاليسكا البالغ من العمر 29 عاما انضم إلى صفوف النصر في صيف 2021 بموجب قادماً من جوانزو الصيني.

ودافع تالسيكا عن ألوان النصر في 52 مباراة، وأحرز 35 هدفاً، وصنع 5 أهداف في جميع المسابقات.

رسميًا.. النصر يعلن تجديد عقد تاليسكا (فيديو)

رياضة
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