لقب دوري روشن.. أجواء مثيرة حتى النهاية

مع اقتراب موسم دوري روشن من الأمتار الأخيرة تزداد الأوضاع إثارة في ظل محتدم بين كبار الكرة السعودية على حصد اللقب الثمين.
الاتحاد يسير بخطي ثابت منذ بداية الموسم تحت قيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو راغبًا في التتويج باللقب الغائب منذ سنوات، وتفادي تكرار سيناريو الموسم الماضي عندما خسر البطولة في اللحظات الأخيرة.
تفادي سيناريو الموسم الماضي
ويتربع الاتحاد على صدارة جدول الترتيب برصيد 53 نقطة جمعهم من 22 مواجهة في الموسم حتى الآن، ويبدو أنه عازم على الاستمرار بنفس النهج حتى نهاية المسابقة.
قائد الاتحاد، المصري أحمد حجازي، خرج بتصريحات بعد مباراة ضمك الأخير، مؤكدًا أن الفريق تعلم درس الموسم الماضي ولن يكرره مرة أخري.
وقال حجازي في تصريحات عقب نهاية مباراة فريقه أمام ضمك والتي حسمها الاتحاد بثلاثية كان لحجازي نصيب منها بهدف: “نبدأ المرحلة الجديدة بعد التوقف بتركيز كامل من أجل تقديم مباريات متكاملة دفاعيًا وهجوميًا”.
وأضاف: “كل ما يقدمه الاتحاد مجهود منظومة كاملة من جهاز فني ولاعبين، نقوم بالتحضير جيدًا لكل مباراة، وهو ما يكلل مجهودنا بالفوز، وهدفنا مواصلة العمل من أجل تحقيق الفوز وتحقيق اللقب”.
صفقة تاريخية
بالنسبة لصاحب المركز الثاني النصر برصيد 52 نقطة، فإنه عازم على ملاحقة الاتحاد حتى الرمق الأخير، مستندًا إلى وجود دواقع قوية بداية من رغبة الجمهور في العودة إلى منصات التتويج، مرورًا بإبرام الفريق صفقة تاريخية في الانتقالات الشتوية باستقدم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.
ويسعي النصر للاستفادة من تواجد النجم البرتغالي في صفوف الفريق مما يعطي الكثير من الزخم خاصة أن الدون بدأ يظهر تأثيره بتسجيله 11 هدفا في 9 مباريات بالدوري، معلنًا راية التحدي لتحقيق الانتصارات مثلما يفعل دومًا.
كما يمتلك النصر العديد من العناصر الفنية القادرة على قيادة الفريق لتحقيق الانتصارات وعلى رأسهم البرازيلي أندريسون تاليسكا، هداف دوري روشن حتى الآن برصيد 16 هدفا.
ديربي الرياض
أمّا بالنسبة لصاحب المركز الثالث، الهلال فإن البعض تحدث في بداية الموسم أنه يواجه العديد من العقبات مما تجعل منافسته على حصد الدوري هذا الموسم صعبة خاصة في ظل مشاركته في أكثر من بطولة، إضافة إلى وجود إصابات كثيرة في صفوف لكن بطل النسخة الماضية بدأ في استعادة عافيته مؤخرًا.
وتمكن الهلال في تحقيق الفوز في عدد من مبارياته المؤجلة مؤخرًا وآخرها أمام الفيحاء مما جعله في المركز الثالث برصيد برصيد 45 نقطة، ولايزال يمتلك مباراة أقل من الاتحاد والنصر.
ويمتلك الهلال مباراة مهمة للغاية أمام مضيفه الشباب في ديربي الرياض يوم الجمعة، وبالتأكيد ستحدد نتيجة هذا اللقاء الكثير خاصة أن الشباب في المركز الرابع برصيد 44 نقطة، ولايزال بإمكانه العودة للمنافسة مجددًا.
كما أن هناك مواجهة مؤثرة للهلال أيضًا مع الفرق المتنافسة على لقب الدوري مثل مواجهة النصر في الديربي المنتظر في مباراة مقدمة من الجولة 25.
وفق “أخبار 24”.