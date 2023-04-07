ضمن برنامج خادم الحرمين.. إفطار أكثر من ألف صائم بالهند وتسليم تمور لكرواتيا

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مائدة إفطار في مقر جمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين الذي تنفذه الوزارة في 40 دولة حول العالم.
وشارك في المائدة أكثر من 1000 صائم، حيث عبروا عن فرحتهم بهذه المبادرة الكريمة، وقدموا شكرهم للمملكة حكومة وشعبا على هذا العطاء السخي.
في السياق نفسه سلمت الوزارة، اليوم (الجمعة)، هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور وتفطير الصائمين لجمهورية كرواتيا، وذلك في المركز الإسلامي في العاصمة زغرب. وفق “أخبار 24”.
وأكد المفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية بجمهورية كرواتيا أن وصول هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور وتفطير الصائمين إلى مدينة زغرب يؤكد على عمق العلاقات بين البلدين.
وسيتم توزيع 5 أطنان من التمور على المستحقين في مختلف أنحاء كرواتيا طيلة شهر رمضان المبارك، ويستهدف برنامجي التمور وتفطير الصائمين قرابة 22 ألف مستفيد.