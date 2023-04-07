دخلت غينيس كـ”أكبر” مسابقة.. “سعودي وإيراني” يخطفان أهم جوائز “عطر الكلام”

في أعقاب حصولها على 6 شهادات من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، أسدلت مسابقة “عطر الكلام” ستارها، بعد أن شهد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، اليوم الختامي، وكرّم الفائزين العشرين بالجوائز المليونية.
ووسط أجواء مفعمة بالإيمانيات والفرحة الغامرة، تمكن السعودي محمد آل الشريف من الحصول على المركز الأول في فئة الأذان، وحصل على مبلغ مليوني ريال، بينما كان للإيراني يونس شاهمرادي نصيباً من المسابقة، إذ حاز على ذات المركز، وحصل على 3 ملايين ريال، نظير فوزه بفئة التلاوة.
وسُجلت المسابقة كأكبر مسابقة قرآن من حيث الدول المشاركة، كما صُنفت أكبر مسابقة أذان من حيث عدد الدول المشاركة، وحصدت رقماً قياسياً في عدد المشاركين ضمن تنافسات القرآن، كما سجلت رقمًا آخر كأكبر المسابقات استقطابًا للمشاركين في رفع الأذان، ورقمين قياسيين آخرين بصفتها صاحبة أكبر الجوائز في مسابقات القرآن، وأيضًا مسابقات الأذان.
وحصد المتسابق السعودي عبدالعزيز الفقيه على المركز الثاني وجائزة بقيمة مليوني ريال، عن فئة التلاوة، كما تحصل المتسابق المغربي زكريا الزيرك على المركز الثالث وجائزة بقيمة مليون ريال، ومواطنه عبدالله الدغري على المركز الرابع وجائزة بقيمة 700 ألف ريال.
وفي فئة الآذان، فاز بالمركز الثاني الإندونيسي ضياء الدين بن نزار الدين، وتحصل على مبلغ مليون ريال، كما تحصل الفائز الثالث رهيف الحاج على نصف مليون ريال، والفائز البريطاني إبراهيم أسد على 300 ألف ريال.
وتُعد مسابقة القرآن والأذان التي تأتي هذا العام بشراكة استراتيجية مع رابطة العالم الإسلامي، واحدة من المبادرات العالمية للهيئة العامة للترفيه، حيث أتاحت المشاركة لجميع المسلمين من مختلف دول العالم عبر خطوات يسيرة، تسهل المشاركة للراغبين في الالتحاق بتصفيات المسابقة من أي مكان.
وكانت أولى تصفيات المسابقة هذا العام قد بدأت في يناير الماضي، وشارك فيها أكثر من 50 ألف متسابق، من 165 دولة، قبل الوصول إلى التصفيات النهائية التي تنافس فيها 50 متسابقًا بفرعي التلاوة والأذان عبر برنامج “عطر الكلام” الذي تم نقله عبر شاشة mbc، ومنصة شاهد الرقمية.
وتُعد المسابقة إحدى أهم المبادرات التي تنفذها الهيئة العامة للترفيه خلال شهر رمضان، بما تقدمه من محتوى يتناسب مع روحانية الشهر، فضلًا عن معاييرها وأحكامها التي تعزز التنافسية، عبر مراحل وتصفيات تضمن وصول الموهوبين والمميزين إلى المراحل النهائية، كما يُعد برنامج “عطر الكلام” الذي يبث تنافسات المسابقة أحد أشهر البرامج الرمضانية التي تحظى بمتابعة كبيرة في العالم الإسلامي وعدد من أقطار العالم.
اليوم إعلان الفائزين في ختام مسابقة القرآن و الأذان الأكبر من نوعها في العالم #عطر_الكلام✨
4:30 مساءً على قناة MBC ومنصة شاهد 💫
إحدى مبادرات #هيئة_الترفيه pic.twitter.com/CTBFXiIe5p
— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) April 7, 2023
وفق “أخبار 24”.