“التحول الوطني” في 5 سنوات.. زراعة 12 مليون شجرة و35% زيادة في المياه المحلاة

كشف التقرير السنوي لبرنامج التحول الوطني لعام 2022، أن مبادرات البرنامج أسهمت في زراعة ما يزيد على 12 مليون شجرة في غضون 5 سنوات عن طريق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي.
وأوضح التقرير أن جهود البرنامج لحماية الحياة الفطرية أسهمت بإطلاق 921 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في المتنزهات الوطنية والمحميات، وشهدت محمية الملك سلمان أول مولود للمها العربي، ومحمية الوعول أول مولود لظبي الأدمي.
وفي قطاع المياه، أبان أن مبادرات التحول الوطني أسهمت في زيادة الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة بنسبة 35% خلال 5 سنوات، كما شهد عام 2022 إطلاق عدد من المشاريع الكبرى لتحلية المياه من أبرزها أكبر محطة عائمة لتحلية المياه في العالم، ومنظومة الشعيبة 4 لتحلية المياه التي تعد المنظومة الأولى من نوعها التي تستخدم تقنية النانو لاستخراج المغنيسيوم وضخه في مياه الشرب.
وأشار التقرير إلى أن شركة المياه الوطنية استكملت جهودها في تعزيز منظومة مياه الشرب للمستهلكين ما أسهم في إيصال الخدمات إلى أكثر من مليون مستفيد جديد عام 2022 م.
وفي قطاع الزراعة، أبان التقرير أن وزارة البيئة والمياه والزراعة حصلت على جائزة القمة العالمية والمرتبة الأولى لمجتمع المعلومات لعام 2022، لفئة الزراعة الرقمية والخدمات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة “نما”، من بين أكثر من 940 مشروعًا منافسًا من 109 دول مختلفة حول العالم، كما تصدرت المملكة دول العالم في تصدير التمور حيث بلغت صادراتها العام الماضي ما يزيد على 1.142 مليار ريال.
يذكر أن البرنامج يعمل على حماية البيئة مـن الأخطار الطبيعية، منها التصحر والزحف الرملي، وذلك بتنمية الغطاء النباتي والمحافظة عليه، وتعزيز الوقاية من الآفات الحشرية، وتهيئة المناطق الطبيعية بإنشاء المحميات، والشراكة مع القطاع الخاص لصيانة المناطق الطبيعية وتأهيلها، وتعزيز القدرات الوطنية للتنبؤ بالمخاطر الطبيعة.
وفق “أخبار 24”.