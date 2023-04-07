وصل إجمالي التمويل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية للمنشآت والمواطنين، خلال الربع الأول من العام الحالي، أكثر من 2.9 مليار ريال، استفاد منها ما يزيد على 35 ألف منشأة صغيرة وناشئة ومن ممارسي العمل الحر والأفراد.
وقال الصندوق إن حجم التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والناشئة خلال الربع الأول من العام الحالي؛ بلغ أكثر من مليار ريال، جرى تقديمه لما يزيد على ألفي منشأة بمختلف مناطق المملكة.
وأبان البنك، أن حجم التمويل الاجتماعي المقدم بلغ 538 مليون ريال، لأكثر من 9 آلاف مستفيد، فيما وصل حجم التمويل الممنوح لممارسي العمل الحر والأسر المنتجة إلى 1.4 مليار ريال، ليتجاوز عدد المستفيدين 23 ألفًا.
وأشار إلى تحقيق ارتفاع في الأداء الربعي لتمويل ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة بنسبة 99% مقارنة بالربع السابق من هذا العام.
من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي للبنك إبراهيم الراشد، أن البنك عمل على تقديم خدمات متكاملة لرواد الأعمال عن طريق عدد من المنصات المتخصصة التابعة له، ومنها مركز دلني الذي يهدف إلى تقديم برامج التدريب والدعم التمكيني لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الطموحة والمشاريع الصغيرة والناشئة، بالإضافة إلى توفير مساحات عمل مشتركة لرواد الأعمال عن طريق جادة 30 “لدعم المنشآت ورفع نسب نجاحها”.
وأضاف أن البنك شارك في ملتقى بيبان ووقع 11 اتفاقية مع الجهات المختصة، كما وقع على هامش مشاركته في مؤتمر ليب التقني الدولي، اتفاقية تعاون مع شركة “علم”، بهدف تحقيق التكامل مع الجهات الحكومية، وخدمة المستفيدين، بواسطة التحول الرقمي للخدمات، مما يضمن تقديم خدمات ميسرة، تحقق الرضا للمستفيدين”. وفق “أخبار 24”.
وكان البنك قد أعلن في وقت سابق تخصيص مبلغ 24 مليار ريال، لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة وأصحاب العمل الحر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة من (2023 – 2025)، ويأتي ذلك ضمن جهوده لتمكين مختلف أفراد المجتمع وتعزيز الاستقلال المالي.