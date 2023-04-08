“الأرصاد”: أمطار رعدية على معظم المناطق من الأحد إلى الخميس

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الجمعة)، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من الأحد حتى الخميس المقبل.
وأشار المركز في تقريره اليومي عن حالة الطقس إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتؤدي لجريان السيول وتساقط البرد على أجزاء من مناطق: الرياض، وعسير، والباحة، وجازان، ومكة المكرمة، ونجران، والمدينة المنورة.
ونوه إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: الشرقية، وتبوك، والقصيم، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل.
وفق “أخبار 24”.