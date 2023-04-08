جرس إنذار.. “الصحة العالمية”: سُدس سكان العالم مصابين بـ”العُقم”

قال تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية: إن شخصاً واحداً من بين كل 6 في العالم، أي 17.5% من إجمالي عدد سكان العالم متأثرون بالعقم.
وأكدت المنظمة، الحاجة الملحة لإتاحة الوصول إلى الرعاية الصحية المتعلقة بالخصوبة، ذات التكلفة المعقولة والجودة العالية.
ويعتبر “العقم”، مرض يصيب الجهاز التناسلي للذكر أو الأنثى، ويُحدد بعدم القدرة على الوصول إلى نتيجة الحمل، ويُمكن أن يسبب العقم ضغوطا نفسية ووصما وأزمات مالية تؤثر على حياة الأشخاص جسدياً ونفسياُ.
ورغم جسامة القضية، إلا أن حلول منع وتشخيص وعلاج العقم- بما في ذلك التكنولوجيا المساعدة مثل التلقيح الصناعي- ما زالت لا تحظى بالتمويل الكافي كما أنها غير متاحة للجميع بسبب تكلفتها العالية. وفق “أخبار 24”.
وفي بعض الدول، يتحمل المريض تكاليف علاج العقم، بما قد يؤدي إلى عواقب مالية، حيث ينفق الأشخاص في الدول الفقيرة نسبة كبيرة من دخلهم على علاج الخصوبة، بالمقارنة بالأشخاص بالدول الثرية.
وقالت مديرة شعبة الصحة الجنسية والإنجابية بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة باسكال ألوتي: إن ملايين الناس يواجهون تكاليف كارثية للرعاية الصحية لعلاج العقم، بما يجعل الأمر قضية تتعلق بالإنصاف والفقر الطبي للمتأثرين بالعقم.