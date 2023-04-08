تعيين السعودية نجلاء العليان ممثلة للقارة الآسيوية بالاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكر

عيّن الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، اليوم الجمعة، السعودية نجلاء العليان نائبة رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، كعضوة وممثلة عن القارة الآسيوية في لجنة المرأة بالاتحاد الدولي ibsf.
وقالت نجلاء العليان، بعد اختيارها كعضوة وممثلة عن القارة الآسيوية في لجنة المرأة بالاتحاد الدولي: “منصب بهذا الحجم يحملنا مسؤولية كبيرة في تمثيل المملكة والاتحاد السعودي والآسيوي، بكل جدية خاصتنا في الملف الرياضي”.
وردّت السعودية نجلاء العليان على المنافسة في الحصول على هذا المقعد في تصريحات خاصة لـ”سبورت 24″: “من حق أي دوله ترشيح أعضائها، والحمد لله قدمنا ملفاً متكاملاً بتعاون أعضاء الاتحاد، وتم اختياري، وأتقدم بالشكر لوزير الرياضة على دعمه واهتمامه لكل الاتحاد وخلق التنافس بينها”.
وأضافت: “في النهاية نفخر باستضافة المملكة لهذا العام أكبر بطولتين، حيث سيقام في شهر حوالي بطولة العالم للسيدات، وأيضًا بطولة العرب للرجال والسيدات”.
وأتمت تصريحاتها بقولها: “الاتحاد لا يواجه صعوبات، وإنما تحديات، وسوف نصل لجميع القمم التي نسعى إليها”.