“سلمان للإغاثة” يمد أيادي العطاء لـ322 مليون فرد في 8 سنوات

لا تزال المملكة تقدم أيادي الخير والعطاء عبر مركز الملك سلمان للإغاثة الذي أسس في عام 2015؛ وذلك إيماناً منها بدورها الإنساني والإغاثي تجاه مختلف الدول والشعوب المتضررة حول العالم.
ونفذ المركز منذ تأسيسه 433 مشروعًا إنسانيًا بمجالات الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي في 49 دولة حول العالم بقيمة إجمالية تجاوزت 849 مليون دولار أمريكي، استفاد منها أكثر من 322 مليون فرد.
وفي هذا اليوم يحتفي “سلمان للإغاثة” بيوم الصحة العالمي المصادف لـ 7 أبريل من كل عام لما لهذا القطاع من أهمية كبرى في المحافظة على حياة الإنسان والعناية بها.
الصحة
قدم المركز المساعدات الطبية والدوائية وبادر بإنشاء وتأهيل المراكز الصحية والمستشفيات في الدول المستهدفة، وأسهم في مكافحة الأمراض والأوبئة المنتشرة، بما في ذلك مساندت الجهود الدولية في مواجهة جائحة كورونا عبر تقديم اللقاحات المضادة للفايروس والأجهزة والمعدات الطبية اللازمة.
كما دعم مشروع تشغيل مراكز الأطراف الصناعية في اليمن من خلال تقديم خدمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الأطراف الصناعية ذات الجودة العالية للمصابين، وتدريب الكوادر المحلية على تقنيات تصنيع الأطراف الصناعية وبناء قدرات المؤسسات الصحية اليمنية لضمان توطين الخدمات واستدامتها.
المياه والإصحاح البيئي
وفر المركز مصادر المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي إضافة إلى معالجة مياه الصرف الصحي، والحد من انتشار الأمراض الوبائية وتعزيز النظافة الشخصية لإيجاد بيئة نظيفة آمنة في عدد من الدول المستفيدة، فضلًا عن استجابته الطارئة لمكافحة حمى الضنك في اليمن برش المبيدات وتطهير وتجفيف المستنقعات.
ونفذ المشاريع التغذوية في عدد من الدول المستفيدة شملت مكافحة سوء التغذية للأطفال والحوامل والمرضعات وتهيئة العديد من المرافق الصحية لعلاج سوء التغذية، إضافة إلى المحافظة على تقديم خدمات التغذية الأساسية لتقليل معدل الوفيات لأقل من خمس سنوات في بعض الدول.
الإغاثة اليومية
وزع المركز 41 أطنان و 612 كلجم من السلال الغذائية، استفاد منها 4 آلاف فرد، في منطقتي ديماك وكودوس بمقاطعة جاوة الوسطى بإندونيسيا، و 24 طناً من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في منطقتي دوكي وكيشورغنز ببنغلاديش، استفاد منها 6 آلاف فرد، و21 طناً من السلال الغذائية في مدينة سيلاكاب بمقاطعة جاوة في إندونيسيا.
كما وزع المركز 164 طناً من السلال الغذائية في مدينة بيروت، ومنطقة العيرونية، ومحافظة عكار، وإقليم الخروب في لبنان استفاد منها أكثر من 12 ألف فرد من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، و6 أطنان من السلال الغذائية في مقاطعة إشقودرة بألبانيا، استفاد منها 540 فرداً.
وقدم المركز 3 أطنان و685 كلجم من السلال الغذائية في محافظة فلورا بألبانيا، استفاد منها 330 فردًا، كما وزع 150 بطانية و 150 فرش نوم، و 50 خيمة في بلدة كللي ومخيم الزهور لمتضرري الزلزال بمحافظة إدلب في سوريا، و12 طناً من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مناطق دكا وغومائيل وجيرابو واشوليا ببنغلاديش، استفاد منها 3 آلاف فرد.
وفي نيجيريا، وزع المركز 17 طنًا و493 كلجم من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا، استفاد منها 1.7 ألف فرد، و18 طناً من المساعدات الإغاثية في النيجر استفاد منها 1.8 ألف فرد، و 500 سلة غذائية في محلية المالحة بولاية شمال دارفور في السودان، استفاد منها 3.4 ألف فرد، و 45 طنًا من السلال الغذائية في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، استفاد منها 400 فرد.
وتأتي هذه الجهود الإغاثية والإنسانية بفضل الدعم غير المحدود والاهتمام الكبير الذي يحظى به العمل الإنساني من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، والتي شملت عدة دول منها اليمن، وسوريا، ولبنان، والسودان، وألبانيا.
وفق “أخبار 24”.