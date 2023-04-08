حالة إغماء بين الجماهير توقف مباراة الخليج والهدى في ممتاز اليد

وقعت حالة إغماء بين صفوف الجماهير خلال مواجهة الخليج والهدى في الجولة الـ 17 بالدوري الممتاز لكرة اليد.
وتسببت تلك الواقعة في توقف المباراة لدقائق، قبل أن تعود وتستأنف مرة أخرى، بعد الاطمئنان على الشخص الذي تعرض للإغماء.
ويلتقي الخليج مع الهدى على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ضمن منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م. وفق “أخبار 24”.
ويتشارك فريقا مضر والخليج صدارة الترتيب برصيد 28 نقطة لكلٍّ منهما، يتبعهما فريق النور ثالثاً برصيد 26 نقطة، ثم الهدى رابعاً برصيد 22 نقطة، والصفا خامساً برصيد 20، وبعده الأهلي سادساً برصيد 18 نقطة، ثم الوحدة سابعاً برصيد 16 نقطة، ويحل الترجي ثامناً برصيد 13 نقطة، والزلفي تاسعاً برصيد 8 نقاط، والقارة عاشراً برصيد 6 نقاط، ثم الابتسام في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط، ويقع المحيط في الترتيب الثاني عشر والأخير بثلاث نقاط.
حالة إغماء بين الجماهير توقف مباراة الخليج ضد الهدى في الدوري الممتاز لكرة اليد 🤾#الخليج_الهدى
تصوير: محمد الجوكم
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— سبورت 24 (@sporty_24) April 7, 2023