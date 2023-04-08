بالفيديو والصور.. الشباب يضرب الهلال بالثلاثة في دوري روشن

حقق فريق الشباب، فوزاً ثميناً على نظيره الهلال، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 22 بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وجاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني، عن طريق حسين القحطاني في الدقيقة الـ55، قبل أن يضيف كريستيان جوانكا الهدف الثاني في الدقيقة الـ68، واختتم هتان باهبري الثلاثية في الدقيقة الـ90+7.
وبهذه النتيجة رفع الشباب رصيده إلى النقطة رقم 47؛ ويعود للمركز الثالث في سلم ترتيب دوري روشن، فيما توقف رصيد الهلال عند رصيده السابق البالغ 45 نقطة، في المركز الرابع.
أحداث المباراة
وبدأ الشوط الأول بسيطرة من قبل لاعبي الهلال على الكرة، فسدد لاعبه محمد كنو كرة في الدقيقة العاشرة، ولكن تصدى لها الدفاع.
وردّ لاعب الشباب كريستيان جوانكا بتسديدة خطيرة من يمين منطقة جزاء الهلال، ولكن تصدى لها المعيوف ببراعة في الدقيقة 21.
وأرسل لاعب الشباب بانيجا ركلة ركنية حولها زميله كريتشوفياك برأسه بجوار المرمى في الدقيقة 22.
وعاد جوانكا بتسديدة من خارج منطقة جزاء الهلال في الدقيقة 29، ولكنها مرت بجانب المرمى.
واحتسب حكم المباراة في الدقيقة 34 مخالفة لصالح لاعب الهلال ديلغادو؛ بعد كرة مشتركة مع لاعب الشباب إياغو سانتوس.
وفي الدقيقة 49 تصدى حارس مرمى الشباب لهدف محقق للهلال، بعد خطأ من الدفاع وتسديدة صاروخية من إيغالو أبعدها الحارس لركلة ركنية.
وسجل اللاعب حسن آل منصور الهدف الأول لفريق الشباب في الدقيقة 55، مستغلاً عرضية أرضية حولها بتسديدة صاروخية داخل شباك حارس مرمى الهلال.
وقرر المدير الفني لفريق الهلال رامون دياز الدفع بالثنائي عبدالله الحمدان ولوسيانو فيتتو بدلاً من كاريلو وموسى ماريغا في الدقيقة 62.
وسجل اللاعب كريستيان جوانكا الهدف الثاني لفريق الشباب في الدقيقة 68، بعد تصويبة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء فشل الحارس في التصدي لها.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب الهلال جوستافو كويلار في الدقيقة 77، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.
وفي الدقيقة 90+7، تمكن اللاعب هتان باهبري من إضافة الهدف الثالث لفريق الشباب.
وبتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الهلال عند 45 نقطة في المركز الرابع.
وجاء تشكيل الهلال الأساسي لمباراة الهلال كالتالي: عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، خليفة الدوسري، جانغ هيون سو، محمد البريك، غوستافو كويلار، محمد كنو، أندري كاريلو، ميشايل ديلغادو، موسى ماريغا، أوديون إيغالو.
وجاءت دكة احتياط فريق الهلال كالتالي: محمد اعويس، محمد جحفلي، معاذ فقيهي، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، عبدالله عطيف، لوسيانو فييتو، عبدالله الحمدان، صالح الشهري. وفق “أخبار 24”.
وجاء تشكيل الشباب على النحو التالي: كيم سيونج جيو، فواز الصقور، حسان تمبكتي، إياغو سانتوس، متعب الحربي، كريتشوفياك، حسين القحطاني، ايفر بانيغا، كريستيان جوانكا، ارون بوبيندزا، سانتي مينا”.
ويجلس على مقاعد البلاء كل من: حسين شيعان، حسين الصبياني، تركي العمار، نادر الشراري، ماجد كنبة، هتان باهبري، خالد الغامدي، رياض شراحيلي، أحمد عبده”.
حسين القحطاني يسجل الهدف الأول لفريق الشباب بتسديدة رائعةpic.twitter.com/eYoVxR8kPj#الشباب_الهلال #دوري_روشن_السعودي
— سبورت 24 (@sporty_24) April 7, 2023
جوانكا يسجل الهدف الثاني لفريق الشبابpic.twitter.com/SQ1EtHAjy2#الشباب_الهلال #دوري_روشن_السعودي
— سبورت 24 (@sporty_24) April 7, 2023
الهدف الثالث للشباب في شباك الهلال عن طريق باهبريpic.twitter.com/TXlvSOE9By#الشباب_الهلال #دوري_روشن_السعودي
— سبورت 24 (@sporty_24) April 7, 2023