صدارة اتحادية ووصافة نصراوية.. جدول ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ22

اختتمت مساء الجمعة، منافسات الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي، بفوز كبير لفريق الشباب، أمام نظيره الهلال بثلاثية دون رد، ليشتعل الصراع على لقب الدوري قبل نهايته بـ8 جولات.
وبعد انتهاء منافسات الجولة الـ22، حافظ فريق الاتحاد على صدارة جدول ترتيب البطولة، في المركز الأول، بـ53 نقطة، ويليه النصر في الوصافة بـ52 نقطة، وجاء الشباب ثالثًا بـ34 نقطة، والهلال رابعًا بـ45 نقطة.
واحتل فريق التعاون المركز الخامس بـ36 نقطة، ويليه الفتح سادسًا بـ35 نقطة، وضمك سابعًا بـ28 نقطة، ويأتي الطائي في المركز الثامن بـ27 نقطة، ويليه الرائد تاسعًا بـ26 نقطة.
وجاء الفيحاء في المركز العاشر بـ24 نقطة، وأبها في المركز الـ11 بـ24 نقطة، والاتفاق في المركز الـ12 بـ23 نقطة، والوحدة في المركز الـ13 بـ22 نقطة، ويأتي الخليج في المركز الـ14 بـ17 نقطة، والعدالة في المركز الـ15 (قبل الأخير) بـ17 نقطة، وجاء فريق الباطن في المركز الـ16 والأخير بـ12 نقطة.
وفق “أخبار 24”.