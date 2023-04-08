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رياضة > بعد خسارة الهلال.. فهد المفرج يوجه هجومًا عنيفًا ضد التحكيم
08/04/2023   3:53 ص

بعد خسارة الهلال.. فهد المفرج يوجه هجومًا عنيفًا ضد التحكيم

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انتقد مدير الكرة بنادي الهلال، فهد المفرج، التحكيم عقب المباراة التي جمعت فريقه بنظيره الشباب.

وقال المفرج، في تصريحات عقب المباراة: “بخصوص الهدف الأول، هل الحكم عاد لتقنية (VAR)، هل استدعاه حكم (VAR)، ولم يستجب هذا هو التساؤل لنفهم ما يحدث.. هل هذا عقاب على الهلال لطلبه حكاماً أجانب”.

وهُزم فريق الهلال بثلاثية نظيفة أمام الشباب في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 22 بدوري روشن السعودي للمحترفين. وفق “أخبار 24”.

بعد خسارة الهلال.. فهد المفرج يوجه هجومًا عنيفًا ضد التحكيم

رياضة
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