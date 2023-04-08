بعد الخسارة بثلاثية.. دياز يوجه انتقادات لحكم مباراة الشباب والهلال

انتقد المدير الفني لفريق الهلال رامون دياز، أداء حكم مباراة فريقه أمام الشباب، والتي خسرها بنتيجة 0-3.
وقال دياز في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “نفس السيناريو حدث مع نفس الحكم في 2020، واليوم كان في ركلة جزاء لميشايل لم يحتسبها، وقبلها في خطأ ضد لاعب الشباب، وهذه ثاني مرة تحدث نفس المشكلة مع هذا الحكم”.
وأضاف: “مباراة اليوم كانت أكبر من الحكم، وكانت مهمة وقوية وتحدياً مع الفريقين ومنافسة على الدوري”.
وحقق فريق الشباب فوزاً ثميناً على نظيره الهلال، مساء أمس الجمعة، بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة الـ 22 بدوري روشن. وفق “أخبار 24”.
وبتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الهلال عند45 نقطة في المركز الرابع.
بعد الخسارة بثلاثية.. المدرب #دياز يعرب عن غضبه من حكم مباراة #الشباب_الهلال#دوري_روشن_السعودي
تصوير: محمد البكر
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— سبورت 24 (@sporty_24) April 7, 2023