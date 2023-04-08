في ليلة السابع عشر.. أكثر من مليون معتمر ومصل بالحرم المكي

تجاوز عدد المعتمرين والمصلين في الحرم المكي في الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك 1.049 مليون معتمر ومصل؛ حيث شهد المسجد الحرام توافد جموع غفيرة من المصلين والمعتمرين في الليلة الـ 17 من الشهر الفضيل.
وجهزت رئاسة شؤون الحرمين 5 آلاف عربة عادية ونحو 3 آلاف عربة كهربائية وربطها عبر تطبيق “تنقل”، كما جندت 200 مشرف سعودي مؤهل للقيام بمراقبة الأعمال الميدانية على 4 آلاف عامل وعاملة.
وشملت الأعمال الميدانية غسل المسجد الحرام 10مرات يومياً، وتهيئة 7 آلاف عبوة ماء زمزم و800 عامل لتوزيعها على المصلين، إلى جانب توزيع 4.5 ألف حافظة ماء زمزم في أرجاء المسجد يُستهلك من خلالها حوالي 500 ألف لتر.
وفق “أخبار 24”.