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جديد المحليات > طقس اليوم.. أمطار رعدية متوقعة على مكة والرياض
08/04/2023   10:16 ص

طقس اليوم.. أمطار رعدية متوقعة على مكة والرياض

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.

ولفت التقرير إلى استمرار توقعات هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض.

وأضاف أن تلك الحالة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق المذكورة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (36 درجة بمكة المكرمة، و33 درجة بالمدينة المنورة، و27 درجة بالرياض، و32 درجة بالدمام، و37 درجة بجدة، و22 درجة في أبها).

طقس اليوم.. أمطار رعدية متوقعة على مكة والرياض

جديد المحليات
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