في يوم الصحة العالمي.. المملكة: ملتزمون بحماية السكان من الطوارئ الصحية

أكدت المملكة، التزامها بإنجاح أهداف منظمة الصحة العالمية والتي تشمل التغطية الصحية الشاملة لجميع السكان، وحمايتهم من الطوارئ الصحية واستمتاعهم بحياة صحية بشكل أفضل، وتأمين سهولة وجودة الوصول للخدمة كأساس للنظام الصحي.
ونوهت وزارة الصحة بمناسبة الاحتفاء بيوم الصحة العالمي الذي يتزامن مع مرور الذكرى الـ 75 لتأسيس منظمة الصحة العالمية، إلى المساهمات المالية للمملكة لدعم المنظمة.
وشددت على أن المملكة تعد من أكثر دول العالم التزاماً بقضايا الصحة العامة؛ حيث تلعب دوراً رائداً فعالاً التزمت به على مدار العقود الماضية حتى قبل انضمامها للمنظمة عام 1961م. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنها ساهمت في إيجاد مراكز متقدمة لدعم جهود منظمة الصحة العالمية، حيث بلغت حتى الآن 9 مراكز شاملة في عدة مجالات صحية؛ مثل سلامة المرضى وطب الحشود ومكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.
ولفتت إلى أن هناك مساهمات فنية وإدارية في المنظمة تمثلت في كوادر سعودية مؤهلة ساهمت في الماضي ومازالت تساهم وتشارك مشاركة فعالة سواء كموظفين قياديين في المنظمة أو مشاركين فاعلين في ملفات المنظمة كفرق التفاوض الحكومية المستقلة ولجان سلامة المرضى، واللوائح الصحية الدولية، ولجان الإشهاد الخاصة بالقضاء على شلل الأطفال.