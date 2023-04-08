اكتمال تنفيذ 88% من مشروع تصريف مياه الأمطار على طريق الحرمين بجدة

أعلنت أمانة محافظة جدة، أنها أنجزت أكثر من 88% من أعمال مشروع حلول تصريف مياه الأمطار – طريق الحرمين (الجزء الأول)، بحي النخيل في المنطقة الواقعة من طريق الملك عبدالله إلى طريق فلسطين.
وبيّن وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار، غسان الزهراني، أن التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بأكثر من 93.442 مليون ريال، ويغطي مساحة إجمالية تبلغ نحو 5.76 كيلومتر مربع، فيما يهدف إلى تنفيذ حلول لتصريف الأمطار لكامل حي النخيل ولمنطقة شمال أبرق الرغامة امتداداً إلى شارع فلسطين.
وأفاد بأن الأعمال تجري باستخدام الحفر المفتوح، وتتضمن إنشاء 6 شبكات فرعية يصل متوسط أطوالها إلى 16.4 كم، وتعتمد بشكل رئيسي على تصريف مياه الأمطار بالاعتماد على ميول الأرض الطبيعية إلى مجرى القناة الممتدة من سد أم الخير، كما سيشتمل العمل على تركيب 181 منهلاً، و227 مصيدة أمطار. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى إنشاء محطتي رفع بقطر 7 أمتار، وعمق 11 متراً؛ إذ تحتوي كل محطة على 3 مضخات؛ بهدف ضمان رفع أكبر كمية من التدفقات وتصريف المياه في المناطق المنخفضة إلى القناة مباشرة، لافتاً إلى أن المشروع يعمل على تنفيذه أكثر من 185 عاملاً.