يواصل رجال الأمن العام جهودهم الأمنية لتوفير سبل الراحة للمعتمرين والمصليين والزوار؛ باستخدام كافة الوسائل التقنية التي وصلت لمواقف مركباتهم قبل نقلهم للحرم.
وأظهر فيديو لرجل أمن يستخدم طائرة “درون” لمراقبة المركبات المتواجدة في المواقف، وتواجد دوريات أمنية على مدار الساعة؛ لتوفير الحماية وتنظيم المركبات في المواقف؛ بهدف إبعاد الازدحام المروري عن مكة.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد نشرت، في وقت سابق، خرائط توضيحية لطريقة وصول المصرح لهم للحرم المكي الشريف، أثناء قدومهم للعمرة، أو الصلاة، خلال شهر رمضان المبارك. وفق “أخبار 24”.
بطائرة “درون”.. جهود أمنية مكثفة لمراقبة مواقف مركبات #المعتمرين#يسر_وطمأنينةhttps://t.co/mWtAZLniHr pic.twitter.com/loOWAuwpTg
— أخبار 24 (@Akhbaar24) April 8, 2023