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جديد المحليات > “المملكة” تحقق الاكتفاء الذاتي من “المانجو” بنسبة 60%
09/04/2023   12:33 ص

“المملكة” تحقق الاكتفاء الذاتي من “المانجو” بنسبة 60%

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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (السبت)، أن المملكة حققت نسب اكتفاء بلغت 60% من محصول المانجو، بإنتاج أكثر من 88.6 ألف طن سنوياً.

وأوضحت الوزارة أن فاكهة المانجو من المحاصيل الاستوائية ذات المردود الاقتصادي العالي، وتُزرع في عدة مناطق، أبرزها منطقة جازان، ومكة المكرمة، والباحة، وتبوك، وعسير، ونجران، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية.

وأضافت أن المملكة تنتج في موسم إنتاج المانجو أكثر من 20 صنفًا، منها: تومى أتكينز، كيت، كنت، الفونس، سكرى، الزبدة، الهندي، الجلن، لانجرا، الجولي، سنتيشن، فجر كلاند، السمكة، عويس، تيمور، ناعومي، فلنسيا، عيون المها، الزل، بالمر، تايلندي، وبريبو. وفق “أخبار 24”.

يأتي هذا، في وقت تعمل فيه الوزارة عَبْر برنامج التنمية الريفية المستدامة “ريف”؛ على زيادة الكفاءة الإنتاجية لمحصول المانجو، وتحقيق الأمن الغذائي ورفع معدل زراعته وفق إستراتيجيات وخطط الوزارة؛ لتحقيق أهداف رؤية 2030.

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“المملكة” تحقق الاكتفاء الذاتي من “المانجو” بنسبة 60%

جديد المحليات
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