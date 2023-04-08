يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في تقديم مساعداته المختلفة، حيث وصل ذراعها الإنساني لمتضرري الفيضانات واللاجئين في 8 دول بـ300 طن من السلال الغذائية.
ووزع المركز نحو 165 طناً من السلال الغذائية في عدة مناطق بولاية بورنو في نيجيريا، استفاد منها 21 ألف فرد، و90 طناً من السلال الغذائية لأسر اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف ببلدة عرسال في محافظتَي البقاع وعكار بلبنان.
وقدم المركز 18 طناً من السلال الغذائية في مدينة تيلابيري، استفاد منها 1.8 ألف فرد، و8 أطنان من السلال الغذائية في محافظة بوكا بألبانيا، استفاد منها 300 فرد، كما وزع 21 طناً من السلال الغذائية في مدينة سمارانغ بمقاطعة جاوة بإندونيسيا استفاد منها أكثر من ألفَيْ فرد.
وفي بنجلاديش، وزع المركز 270 كرتوناً من المساعدات الإيوائية للمتضررين من الفيضانات والسيول استفاد منها 1.8 ألف فرد، كما سلم مساعدات غذائية تشتمل على 29 ألف كيس من الأرز تزن 735 ألف كلجم لجمهورية ليبيريا وذلك للإسهام في تحسين الأمن الغذائي.
وسلم المركز بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة مأرب شاحنة لتجفيف مياه الصرف الصحي بحمولة 12 متراً مكعباً، وذلك ضِمن مشروع دعم الحلول المستدامة وتعزيز قدرات الصندوق.
ويأتي ذلك ضِمن المشاريع الإيوائية التي تقدمها المملكة عَبْر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة للأسر الأشد احتياجًا في مختلف المناطق المتضررة.
وفق “أخبار 24”.