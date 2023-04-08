تستقبل وزارة التعليم بدءاً من غدٍ الأحد، طلبات المعلمين والمعلمات للنقل الخارجي للعام الدراسي القادم 1445هـ، حيث أوضحت كيفية احتساب المعدل الموزون وفق عدد من العناصر التي تحدد قرار الموافقة على طلب النقل من عدمه.
وأوضحت الوزارة طريقة الاحتساب في المفاضلة كالتالي: نقاط سنة التقديم لمن تقدم للنقل قبل عام 1443هـ، 13 نقطة (نقطة عن كل سنة)، وتاريخ التعيين 10 نقاط (0.25 نقطة عن كل سنة خدمة تعليمية)، ومتوسط درجة الأداء الوظيفي للعامين السابقين 40 نقطة (الأداء الوظيفي للعام السابق+ الأداء للعام قبل السابق) ÷ 200X 40 .
الغياب بعذر وبدونه
كما تضمنت أن الغياب بدون عذر 14 نقطة (خصم نقطة عن كل يوم)، وعدد أيام الغياب بعذر حسب الفترة المعتمدة في الجدول الزمني 30 نقطة (30/ عدد أيام الدوام حسب الفترة المعتمدة في الجدول الزمني = الناتج = نقطة تخصم من 30 عن كل يوم غياب).
ويستثنى من عنصر الغياب بعذر (إجازات الوضع وعدة وفاة الزوج للمعلمة والإجازة الاضطرارية وإجازة الأبوة والإجازات المرضية بتقارير طبية من منصة وزارة الصحة.
التشكيلات الإشرافية والبرامج التأهيلية
ونصت على أن من يعمل ضِمن التشكيلات الإشرافية أو مديراً لمدرسة حتى موعد إغلاق النظام له نقطتان، على أن يكون مقدم النقل لديه قرار تكليف صادر من صاحب الصلاحية قبل موعد الإعلان عن استقبال الطلبات ومستمرا حتى تاريخ إيقاف الاستقبال.
وبينت أن البرامج التأهيلية المعدة ضمن مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر قصيرة المدى يُحسب لها نقطتان وطويلة المدى 3 نقاط ويحتسب للمتقدم نقاط برنامج تأهيلي واحد فقط وفي حال حصوله على أكثر من برنامج تأهيلي فتحتسب النقاط على أعلى برنامج تأهيلي حصل عليه المتقدم فقط.
التساوي في النقاط
وتضمنت القواعد أن تحتسب نقاط (سنة التقديم) لمن تقدم بالنقل قبل عام 1443هـ، حسب التالي: أ- استفادة المعلم من نقاط سنة التقديم في مفاضلته على جميع الرغبات، ب- احتفاظ المتقدم بنقاط سنة التقديم في حال عدم التقدم بطلب النقل، جـ – لا يفقد المتقدم نقاط سنة التقديم عند تغيير أو إعادة ترتيب أي من رغباته، د – انتهاء حق الاستفادة من نقاط سنة التقديم عند نقل المعلم على رغبته الأولى، هـ – لا يحتسب أي نقطة للمتقدمين الجدد عن سنة التقديم بعد عام 1442هـ.
وعند التساوي في النقاط وفق الجدول الوارد في المادة الـ13 يؤخذ بتاريخ التعيين وذلك بالأقدم في اليوم ثم المعدل التراكمي الأعلى ثم الأقدم في عام التخرج ثم الأعلى بمتوسط الأداء للعامين السابقين.
لمّ الشمل
وتقدم خدمة طلب لمّ الشمل في النقل الخارجي لمن يشغلون وظائف تعليمية (زوج / زوجة/ أب/ أم/ أخ/ أخت) المشروطة بالنقل معاً أو عدم النقل وذلك وفق الضوابط التالية: – تسجيل أحد طالبي لمّ الشمل ليكون مسؤولا عن الطلب ويصبح النقل وفق رغباته، وموافقة الطرفين على الطلب وتأكيده من الرئيس المباشر، ووجود احتياج لتخصصاتهم وفق رغبات مسؤول لم الشمل واستحقاقهما للنقل وفق المفاضلة.
عدم النظر في طلب النقل
وأشارت إلى أن عدم النظر في طلب النقل يكون في الحالات التالية: من بلغ غيابه المرصود في النظام (15) يوماً فأكثر بدون عذر خلال الفترة المعتمدة في الجدول الزمني، ومن قل أداؤه الوظيفي في العام الدراسي الماضي عن 70 من 100%، ومن لديه أي نوع من أنواع التسرب الدائم (طلب تقاعد، نقل خدمات، استقالة، تحويل لعمل إداري، إلخ) ولم تعدل حالة التسرب قبل إغلاق النظام، ثم المجاز، والمعار، والموفد، والمبتعث لمدة تزيد على فصل دراسي ولا تنتهي فترة تسربه قبل بداية العام الدراسي القادم.
وأكدت الوزارة أن تحقيق طلب النقل الخارجي يتم وفقاً للاحتياج التعليمي والموازنة بين قطاعات النقل على التخصص ويلزم من ذلك عدم إحداث عجز في مقر عمل المعلم في القطاع المطلوب النقل منه وفي حال إحداثه عجزاً يتم تجاوزه والانتقال إلى مَن يليه حسب المفاضلة لأن الأصل بقاء الموظف في مقر عمله.
وفق “أخبار 24”.