توفير خدمة “النقل العامّ للمعتمرين” بمطار الملك عبدالعزيز مجاناً

وفرت النقابة العامة للسيارات، خدمة النقل العام للمعتمرين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مجاناً، وذلك من خلال استلام بطاقة الصعود إلى الحافلة التي تتوجه بهم إلى مواقف كدي ومن ثم إلى المسجد الحرام.
وتهدف الخدمة إلى تمكين ضيوف الرحمن من التنقل عبر وسائل النقل العام إلى الحرم المكي الشريف، وتقليل الكثافة والازدحام في المنطقة المركزية، للمساهمة في تيسير كل السبل لضيف الرحمن لينعم بتأدية الشعائر الدينية بأمان وسلاسة وبخيارات متعددة.
وأوضح رئيس عام النقابة العامة للسيارات أسامة سمكري أن عدد الرحلات في رمضان بلغ 13 رحلة ترددية تتابعية من المطار إلى المسجد الحرام تبدأ عند الـ10صباحا حتى الـ10من مساء كل يوم بمعدل رحلة كل ساعة، وفي المقابل تتجه 12 رحلة من مكة تبدأ في تمام الساعة 11 صباحا إلى 11 مساء. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه سيتم زيادة عدد الرحلات في العشر الأواخر من رمضان وتعديل التوقيت الزمني للرحلات لتواكب ازدياد أعداد الرحلات الجوية ومواعيد قدومها إلى المطار، إضافة إلى دخول صلاة التهجد حيث سيبدأ انطلاق الحافلات من المطار عند الـ3 عصرا ليتوقف عند الـ3 صباحا وتكون في مكة المكرمة من الساعة الـ4 عصرا حتى الـ4 صباحا.