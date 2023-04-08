“الإسلامية” تقدم مليون خدمة دعوية بلغات عالمية بمسجد “التنعيم”

تفقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ مسجد التنعيم بمكة المكرمة واطلع على المرافق والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار.
وأكد “آل الشيخ”، أن الوزارة عبر الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، قدمت قرابة المليون خدمة دعوية توعوية لضيوف الرحمن من خلال كبائن التوعية بمسجد التنعيم والدعاة المشاركين وبلغات عالمية منذ بدء المرحلة الثانية من برامج التوعية الإسلامية. وفق “أخبار 24”.
والتقى باللجان العاملة والمهندسين والإداريين والمتطوعين والدعاة والمترجمين وحثهم على مواصلة الجهد وبذل المزيد من الخدمات للتيسير على ضيوف الرحمن، موجهًا بمعالجة التكدس في حركة النقل عند خروج المعتمرين من المسجد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتوفير كافة الخدمات لهم.