كشف وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، عن بعض ما يدور في كواليس صناعة القرار، ودهاليز الارتباط المباشر بولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان؛ الذي قال عنه القصبي – أي ولي العهد – بأنه يُتعب من يعمل معه، من أجل الرقي بالوطن، باعتباره يسير بسرعة عالية لا تعرف الكلل ولا الملل؛ للوصول إلى نهضة البلد ومصلحة الإنسان، وتهيئة البيئة المناسبة للعيش الكريم.
وأفصح القصبي خلال مشاركته في برنامج “حكاية وعد”، عن بعض الإزعاجات التي يُسببها بعض الوزراء لولي العهد، إلا أنه لم يأتِ يوماً وقد عاملهم بـ”شخصنة”.
وقال القصبي “أعترف نحن نزعج ولي العهد، ونختلف معه كثيراً، لكنه لم يأتِ يوماً وقد تمسّك برأيه، أو شخصن الأمور. فهو يقرأ، ويسمع الآراء، حتى وإن اختلف معها، فتتم عملية تصويت على أي موضوع، ويذهب قرار الأمير محمد مع الأغلبية”.
وشكا الوزير القصبي من مرحلةٍ سابقة، من حيث التعامل بين الوزارات، والوزراء. وشرح هذا الجانب وقال “التعامل بين الوزراء والوزارات كان تعاملاً تقليدياً بحتاً. وكان كل واحد لديه جزيرة يُحافظ عليها، وكل أحد من الوزراء يرى أن هذه حدود خاصة به وأخرى خاصة بالآخر.كانت العقلية في الوزارات جميعها كذلك”.
وفي ذات السياق خلال الحلقة، بدا وزير الدولة عضو مجلس الوزراء إبراهيم السلطان، متفائلاً بهذه المرحلة، التي تشهد نشاطاً منقطع النظير، من حيث الإنجاز. وفق “أخبار 24”.
وقال السلطان “عملت في الدولة حوالي أربعين سنة. لكن الخمس سنوات الماضية تختلف عن كل المدة السابقة، ليس من ناحية المدة الزمنية، بل من حيث الأعمال التي تتم، وأسلوب العمل، والدروس المستفادة. نحن في جو مختلف وبيئة عمل مختلفة ومسار ومنهجية لأداء الأعمال، التي ستحقق كل تطلعات أبناء الوطن والأمة”.
#عاجل | #القصبي: “نزعج” #ولي_العهد كثيراً.. ولم يُعاملنا يوماً بـ”شخصنة”https://t.co/Pfro18G9TF pic.twitter.com/m3svfhx04X
— أخبار 24 (@Akhbaar24) April 8, 2023