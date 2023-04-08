“الرياضية” تطلق مبادرة “الملاعب المطبوعة” لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة

أطلقت صحيفة “الرياضية”، التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام “SRMG”، مبادرة رياضية مبتكرة في السعودية، بهدف التشجيع على ممارسة الرياضة تزامنًا مع مناسبة يوم الصحة العالمي 2023.
وتندرج هذه المبادرة الهادفة ضمن خطط صحيفة “الرياضية” لتشجيع أفراد المجتمع على رفع معدّل أداء التمارين وممارسة الرياضة عبر العديد من الألعاب المختلفة في يوم الصحة العالمي لهذا العام والأعوام القادمة.
ووفقاً لآخر الإحصائيات، يعاني حوالي 25% من سكان المملكة حالياً من السمنة، مع احتمالية ارتفاع هذه النسبة نتيجة الخمول وأنماط الحياة التي تتسم بقلة الحركة. واستجابة لذلك، تسعى أهداف برنامج “جودة الحياة – رؤية السعودية 2030″، إلى تقليل معدلات السمنة من خلال زيادة المشاركة في الرياضات وألعاب القوى، وإنشاء مجتمع يتمتع بالصحة والحيوية، وهو ما تسعى الصحيفة إلى المساهمة في تحقيقه.
ويتخذ يوم الصحة العالمي 2023 شعار “الصحة للجميع”، والذي تستخدمه منظمة الصحة العالمية كفرصة لإلقاء نظرة على تطور مستوى الصحة العامة الذي أدى إلى تحسين جودة الحياة خلال العقود السبعة الماضية.
من جهته علّق بتّال القوس، رئيس تحرير صحيفة الرياضية، قائلاً: “بصفتنا صحيفة رياضية رائدة في المملكة، نحن ندرك حبّ قرائنا الشديد لمطالعة ومشاهدة أخبار الرياضة. وفي يوم الصحة العالمي لهذا العام، أردنا تشجيع الجميع ليس فقط على متابعة رياضاتهم المفضلة، بل وممارستها بأنفسهم كجزء من مسؤوليتنا تجاه المجتمع، وهذا ما جعلنا نوفّر ونجّهز ملاعب رياضية مجانية في مختلف أنحاء السعودية بطريقة تسّهل ممارسة الرياضة مع نمط الحياة اليومي.”
وفي يوم الصحة العالمي، زار الملاعبَ المطبوعة لصحيفة الرياضية مئات الأفراد، وستبقى متاحة أمام المجتمع لاستخدامها.
وطبعت “الرياضية” أول صحيفة في العالم يمكن ممارسة الرياضة عليها، كمبادرة إبداعية تتمثل في تحويل بعض الأماكن العامة داخل المدن السعودية إلى ملاعب رياضية مصغّرة يمكن اللعب عليها، مثل ملاعب كرة القدم، وكرة السلة، وغيرها من الرياضات، وذلك بغرض تشجيعهم على الابتعاد عن الروتين المعتاد الخاص بهم وممارسة النشاط البدني.