وفقاً لتنبيهات “الأرصاد”.. أمطار على العاصمة المقدسة وأجزاء من الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بتأثر أجزاء عدة مناطق بينها الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة اليوم (الأحد) بهطول أمطار.
وأوضح المركز، أن المناطق المفتوحة والطرق السريعة بالعاصمة المقدسة والجموم بمنطقة مكة المكرمة ستشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة ورياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية حتى الساعة الـ 10 صباحاً.
ونوّه إلى أن أجزاء من منطقتي الرياض والمدينة المنورة ستشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة ورياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية حتى الساعة الـ 10 صباحاً. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن أجزاء من مناطق نجران وجازان والباحة وعسير ستتأثر بحالة أمطار ورياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة الـ 9 مساءً.