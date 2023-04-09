وسط أجواء مطمئنة.. 1.195 مليون مصلٍ ومعتمر في الحرم المكي

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن عدد المصلين والمعتمرين في المسجد الحرام بلغ أمس (السبت) 1.195 مليون مصلٍ ومعتمر.
وأوضحت الرئاسة، أنه جرى توزيع أكثر من 59.4 ألف عبوة ماء زمزم، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات التطوعية أكثر من 240.8 ألف مستفيد، وأكثر من 10.6 ألف مستفيد من الكتيبات والمطويات، و113 ألف مستفيد من التوعية الرقمية، وأكثر من 72.4 ألف مستفيد من الخدمات الاجتماعية والإنسانية.
وأضافت أن عدد المستفيدين من مواقع كبار السن وذوي الإعاقة تجاوز 5.1 ألف مستفيد، كما استفاد أكثر من 5.7 ألف معتمر من خدمة التطويف، ونحو 131.9 ألف مستفيد من الإرشاد المكاني باللغات، و164 ألف مستفيد من التوعية الميدانية، إضافةً إلى أكثر من 2.5 ألف أساور بمعصم اليد للزائر الصغير. وفق “أخبار 24”.
وبلغت كمية المطهرات المستخدمة 130 ألف لتر، إلى جانب 3 آلاف لتر من المعطرات، ونحو 6 آلاف لتر من معقمات الأيدي، كما جرى استخدام أكثر من 33.4 ألف لتر لتعقيم السجاد، وأكثر من 5.8 ألف لتر للتعقيم بالروبوتات، وأكثر من 5.7 ألف لتر للتعقيم بالبواكير.