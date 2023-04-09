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جديد المحليات > أصدرتها “الداخلية”.. إرشادات جديدة لسلامة المُعتمرين بـ”العشر الأواخر”
09/04/2023   5:15 ص

أصدرتها “الداخلية”.. إرشادات جديدة لسلامة المُعتمرين بـ”العشر الأواخر”

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أصدرت وزارة الداخلية، دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن وسلامة المعتمرين والمصلين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

وتضمّن الدليل، تحديثاً لعدد من التعليمات والإرشادات التي أطلقتها مطلع الشهر المبارك، لتسهيل أداء النسك والصلاة بأمان ويسر وسهولة وطمأنينة.

واحتوى الدليل على إرشادات لكيفية الوصول إلى الحرم المكي الشريف أثناء القدوم للعمرة أو الصلاة، باستخدام حافلات النقل العام ومحطة القطار والسيارات الخاصة وسيارات الأجرة والنقل الترددي والسير على الأقدام، والتعريف بمواقف السيارات الخاصة ومواقعها. وفق “أخبار 24”.

ويستعرض دليل المعتمرين الذي يمكن الاطلاع عليه من خلال هذا الرابط، الرسائل الإعلامية لِلَّوْحات الإرشادية في الطرقات وعند أبواب الحرم المكيّ الشريف وفي ساحاته، إضافة إلى العديد من الإرشادات التي تُسهم في المحافظة على الأمن والسلامة وأداء العمرة والصلوات بيُسْر وطمأنينة.

أصدرتها “الداخلية”.. إرشادات جديدة لسلامة المُعتمرين بـ”العشر الأواخر”

جديد المحليات
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