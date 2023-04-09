فهد الهريفي يتحدث عن: قصة اعتزاله مبكرًا.. وحقيقة انضمامه للمنتخب بـ “الواسطة”

تحدث لاعب النصر السابق فهد الهريفي عن كواليس قصة اعتزاله مبكرًا رغم تألقه مع الفريق في تلك الفترة، بالإضافة إلى حقيقة انضمامه للمنتخب بـ”الواسطة”.
وقال الهريفي عبر برنامج “ذات مع سامي الجابر”: “أنا ويوسف الثنيان كنا كبش فداء لمسؤول إداري تسبب في فوضى بالمنتخب في عام 1992”.
وأضاف: “كان هناك مسؤول تسبب في عدم وجود انضباط داخل المنتخب، وكثرت الإيقافات في عهده، رغم أننا وصلنا إلى نهائي كأس آسيا 1992 وخسرنا النهائي أمام اليابان”.
وتابع: “قولت له الشارع الرياضي ينتظر تحقيق اللقب، وكنت هداف آسيا البطولة، وأعلنت اعتزالي بعدها بسبب غضبي في هذا التوقيت”.
وواصل:” كنا نستطيع تحقيق الكأس وكنا جيل قوي وجميل، وخسرنا في نهائي كأس العرب ووصلنا لنهائي كأس القارات وخسرنا أمام الأرجنتني، وخسرنا نهائي كأس آسيا أيضًا”.وفق “أخبار 24”.
وردًا على عودته للمنتخب في عام 1994، علق قائلاً: “رغم أنى كنت متألقًا وكنت نجمًا خرج البعض بمقولة انضمامي بسبب “الواسطة”، والسبب الحقيقي أنني أستحق ذلك، لكنها فهمت بطريقة أخرى وكان معي 5 لاعبين آخرين ولم أكن أنا فقط”.
وتابع: “لو كان قرار خطأ هو قرار اعتزالي وأنا في قمة مجدي، لكن كان له أسبابه وكان في ضغوطات كثيرة في تلك الفترة، بعد هذه السنوات كنت أشعر بأنني أستطيع استكمال مسيرتي”.
وأتم: “الأمير فيصل بن فهد قال لي يا تجلس في نادي النصر يا تجلس في بيتك، أنت لاعب مشهور ولك نجوميتك”.