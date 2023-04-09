ناديَا الهلال والنصر يتبرعان لمنصة جود الإسكان الخيرية بمبلغ مليونَيْ ريال

كشفت منصة “جود الإسكان” عن اكتتاب كل من ناديي الهلال والنصر بمبلغ مليون ريال لكل منهما وذلك لصالح حملة اكتتاب جود الإسكان الخيرية.
وقالت منصة “جود الإسكان” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نادي النصر السعودي يكتتب بـ100 ألف سهم بقيمة (1 مليون ريال) في اكتتاب جود الإسكان الخيري ليبعثوا السعادة في قلوب أفراد الأسر الأشد حاجة”. وفق “أخبار 24”.
فيما قال الحساب الرسمي لنادي الهلال: “اكتتبت مؤسسة الهلال الخيرية بـعدد 100 ألف سهم بقيمة مليون ريال في اكتتاب جود الإسكان الخيري؛ وذلك عن منسوبي نادي الهلال ولاعبيه وجماهيره”.
نادي النصر السعودي @AlNassrFC يكتتب بـ100 ألف سهم بقيمة (1 مليون ريال) في #اكتتاب_جود الإسكان الخيري ليبعثوا السعادة في قلوب أفراد الأسر الأشد حاجة.
للمشاركة في الاكتتاب:https://t.co/nAYfA7xVoX pic.twitter.com/ylOA2n40xP
— منصة جود الإسكان (@joodeskan) April 8, 2023
📄 اكتتبت #مؤسسة_الهلال_الخيرية بـعدد 100 ألف سهم بقيمة مليون ريال في #اكتتاب_جود الإسكان الخيري؛ وذلك عن منسوبي نادي #الهلال ولاعبيه وجماهيره pic.twitter.com/mBRfZhvXnP
— مؤسسة الهلال الخيرية (@AlhilalSR) April 8, 2023