أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أنها تستهدف تدريب أكثر من 46 ألف مستفيد من طلاب التعليم العام والعالي والتقني والقوى العاملة خلال عام 2023، عبر تأسيس منصة تدريبية ذات محتوى تفاعلي لتدريب الكوادر الوطنية في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي وفق أفضل المعايير العالمية.
ونوهت الهيئة إلى أنها تواصل تقديم مبادرات نوعية حول برامج الوعي بمجالات التوعية الأساسية، والتوعية العامة، والتوعية المتخصصة، والتوعية الإلزامية، والتوعية التشاركية، وذلك بالتعاون مع كبرى شركات التقنية والحاسب في العالم.
وأشارت إلى أنها نفذت من خلال “أكاديمية سدايا” برامج تدريبية لقطاعات المدن الذكية، والصحة، والطاقة، والبيئة، والأمن، والقطاع الحكومي، إلى جانب بناء شراكات دولية مع كبرى شركات التقنية والحاسب في العالم لبناء البرامج والمهارات.
وأكدت أن الأكاديمية تقدم 4 برامج نوعية تضم برنامج بناء القدرات الوطنية لمختصي علوم البيانات، وبرنامج رفع الوعي بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وبرنامج عملاء سدايا، وبرنامج التدريب التعاوني، إضافةً إلى برنامج مشترك مع وزارة التعليم الجامعي لرفع مستوى مخرجاتها، والذي استفاد منه أكثر من 572 طالباً وطالبة من جميع مناطق المملكة.
وشددت على أنها عملت على تنفيذ معسكرات تدريبية في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي لتأهيل طلاب مراحل التعليم العام، مثل معسكرات سدايا T5 لعلوم البيانات التي استفاد منها أكثر من 320 طالباً وطالبة من مراحل التعليم المتوسط والثانوي من مختلف المناطق. وفق “أخبار 24”.