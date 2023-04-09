أعلنت وزارة التعليم جدول الحصص اليومية لكافة المراحل الدراسية للأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الثالث.
وأكدت الوزارة، أن البث المباشر لجدول الحصص اليومية لجميع المراحل يبدأ في الـ 10 صباحاً خلال شهر رمضان المبارك.
وأضافت أنه يمكن متابعة تلك الحصص عبْر قنوات “عين” ومنصة “مدرستي”، وفيما يلي استعراض للجداول الخاصة بكل مرحلة.
جداول الحصص الدراسية للأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الثالث لكافة مراحل #التعليم العام، يبدأ البث المباشر الساعة 10:00 صباحًا خلال شهر #رمضان عبر #قنوات_عين و #منصة_مدرستي https://t.co/twoPn5PBjU
— قناة عين (@iEN_tv) April 8, 2023
وفق “أخبار 24”.