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جديد المحليات > حالة الطقس.. أمطار رعدية مصحوبة برياح وبرد تؤدي إلى جريان السيول
09/04/2023   1:24 م

حالة الطقس.. أمطار رعدية مصحوبة برياح وبرد تؤدي إلى جريان السيول

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قال المركز الوطني للأرصاد إنه من المتوقع اليوم (الأحد) هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على عدد من المناطق.

وأوضح المركز في تقريره عن حالة الطقس، أن الأمطار المتوقعة تشمل أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأضاف أنه ستنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف وتبوك. وفق “”أخبار 24.

حالة الطقس.. أمطار رعدية مصحوبة برياح وبرد تؤدي إلى جريان السيول

جديد المحليات
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