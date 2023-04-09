3 مدن تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم (الأحد)، على بعض مدن المملكة، حيث يتوقع أن اسجل 3 مدن أعلى درجة حرارة اليوم بـ37 مئوية وهي مكة المكرمة وجدة والقنفذة.
وذكر المركز أن ينبع ستسجل 36 درجة، ثم الأحساء والوجه وجازان 35، تلتها سكاكا وشرورة وحفر الباطن ورفحاء والقريات والخرج 34، ثم تبوك وعرعر والصمان والتنهات والعلا والدهناء 33 درجة.
وأبان المركز أن أقل درجة حرارة ستسجلها مدينتا الباحة وأبها 13 درجة مئوية، ثم الطائف 14 درجة، تلتها طريف وحائل 15 درجة.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على عدد أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
وفق “أخبار 24”.