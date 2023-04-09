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جديد المحليات > انخفاض التمويل العقاري السكني للأفراد بنسبة 19% خلال فبراير الماضي
09/04/2023   1:28 م

انخفاض التمويل العقاري السكني للأفراد بنسبة 19% خلال فبراير الماضي

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كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، عن انخفاض حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 7.14 مليار ريال خلال شهر فبراير 2023 بانخفاض قدره 19% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

كما انخفضت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد بنحو 1.23 مليار ريال وبنسبة 15% مقارنة بشهر يناير 2023 الذي سجلت فيه 8.3 مليار ريال.

وأظهرت البيانات أن التمويل المقدم للفلل السكنية استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال فبراير الماضي بقيمة 4.96 مليار ريال وبنسبة 70%، فيما جاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ1.82 مليار ريال، تلتها الأراضي بـ351 مليون ريال.

وأشارت بيانات ساما إلى أن إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر فبراير 2023 نحو 9.57 ألف عقد، بانخفاض قدره 18% عن نفس الفترة من العام الماضي.

أما بخصوص التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل، فقد بلغ خلال شهر فبراير الماضي 284 مليون ريال، بارتفاع قدره 29% مقارنة بشهر فبراير 2022. وفق “أخبار 24”.

انخفاض التمويل العقاري السكني للأفراد بنسبة 19% خلال فبراير الماضي

جديد المحليات
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