أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق المملكة بالعشر الأواخر من رمضان

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق المملكة، بالتزامن مع العشر الأواخر من شهر رمضان الجاري.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز حسين القحطاني، خلال لقاء في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أنه من المتوقع تأثر مناطق المرتفعات الجبلية بهذه الحالة، بدءاً من الطائف حتى جازان، لافتاً إلى انخفاض درجات الحرارة في الربيع عن معدلاتها المعروفة بهذا الفصل.
وأشار إلى أن أبرز ما يميز فصل الربيع الحالي يتمثل في انخفاض الرياح المثيرة للأتربة على بعض مناطق المملكة، والتي كانت عادةً ما تتأثر بهذه الحالة خلال فصل الربيع.
فيديو | متحدث مركز الأرصاد حسين القحطاني لـ #الإخبارية: أمطار متوسطة إلى غزيرة في العشر الأواخر من #رمضان على مناطق المملكة#نشرة_النهار pic.twitter.com/y0IgyKdaEg
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 9, 2023
وفق “أخبار 24”.