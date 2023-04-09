بـ 48 ساعة ودون تدخل بشري.. “العدل” تدشن خدمة “وكالة متعددة الأطراف”

دشّن وزير العدل وليد الصمعاني، اليوم (الأحد)، خدمة إصدار “وكالة متعددة الأطراف” عبر بوابة “ناجز”؛ للتيسير على المستفيدين واختصار الوقت في عملية إصدار الوكالة، دون الحاجة لزيارة كتابة العدل.
وتتيح الخدمة إصدار وكالة متعددة الأطراف، من خلال إضافة أكثر من وكيل وموكل في وكالة واحدة؛ إذ يتم إرسال رابط المصادقة لجميع الموكلين لاعتماد صدور الوكالة بشكل إلكتروني ولحظي عبر بوابة “ناجز”، فور اكتمال المصادقات خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ رفع طلب الوكالة، دون الحاجة لزيارة كتابة العدل.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة الإلكترونية في الأوقات كافة وعلى مدار الساعة عبر “ناجز”؛ حيث إنها غير مرتبطة بساعات العمل الرسمية، موضحة أن الخدمة تستهدف الفئات التي تتكون من عدة موكلين يرغبون بإصدار وكالة واحدة عنهم جميعاً، بما يشمل: الأقارب، والورثة، والشركاء، وغيرها من الفئات التي تتكون من عدة أشخاص. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الخدمة بجميع خطواتها تتم دون تدخل بشري من قبل موظفي الوزارة، بدءاً من تقديم الطلب، مروراً بعملية التحقق إلكترونياً من استيفاء جميع الشروط المطلوبة، والتأكد من مطابقتها بشكل لحظي من خلال الربط التقني مع الأنظمة والجهات المعنية، واكتمال المصادقات من قبل الموكلين؛ وصولاً لاعتماد الطلب وإصدار الوكالة بشكل رسمي إلكترونياً.
وتتضمن الخدمة إرسال رسالة نصية لجميع الموكلين، تمكّنهم من استعراض الطلب ومعرفة كل تفاصيله، والتي تشمل أطراف الوكالة، والبنود المختارة ومدتها، وذلك من خلال الدخول على الطلب عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد في بوابة “ناجز”، كما تُمكّنهم من قبول الطلب، أو رفضه خلال 48 ساعة من تاريخ تقديمه.