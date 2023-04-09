المساحة الجيولوجية : منصة “قاعدة المخاطر” ستقضي على تأويلات “الزلازل”

قالت هيئة المساحة الجيولوجية إن منصة “قاعدة المخاطر” التي تعد الأولى من نوعها في تقديم المعلومات المتخصصة، ستستعرض الأحداث الزلزالية في المملكة، والدول المجاورة، إضافة إلى مواقع محطات الرصد البالغ عددها نحو 377.
وكشف المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل لـ” أخبار 24 “، أن المنصة تهتم في تقديم معلومات السجلات الزلزالية من مصادرها بدقة، مثل الوقت المتوقع لحدوث الزلزال، أو الهزة الأرضية، فضلاً عن موقع حدوثها، وفداحة الأضرار المتوقعة.
وأضاف أن منصة قاعدة المخاطر تعد قناة معلوماتية متكاملة للمتخصصين، والباحثين، وطلاب الجامعات، فيما ستصبح مصدراً رئيساً للمعلومات؛ وبالتالي ستقضي على التأويلات والإشاعات المتعلقة بحدوث الزلازل.
وفي إطار الخطط المستقبلية الخاصة في المنصة، قال أبا الخيل” مستقبلاً، سنغذي المنصة بمعلومات تشمل أنواع التقارير الفنية عن المخاطر الجيولوجية كافة، على غرار الانخسافات أو الانهيارات الجبلية، أو الأرضية، فضلاً عن أننا سنضيف بيانات تلك المخاطر كمخرجات الدراسات الفنية، والخرائط المختصة.
وأضاف أن المنصة تتيح للمستخدم الاطلاع على البيانات والخرائط وتسهل عملية استقاء المعلومات، وتمكن الباحثين والمختصين من طلب تلك البيانات واستخدامها في الدراسات البحثية عبر التواصل مع مركز تطوير الأعمال، أو تقديم طلب إلكتروني للحصول على البيانات المحددة.