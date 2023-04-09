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جديد المناطق > نائب أمير جازان يُسلم 600 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي
09/04/2023   8:40 م

نائب أمير جازان يُسلم 600 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي

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سلم نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، أكثر من 600 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة بالمنطقة، ضمن مبادرة الإسكان التنموي، وتزامناً مع حملة اكتتاب “جود” الإسكان الخيري.

وثمن الأمير محمد بن عبدالعزيز ما حققه اكتتاب “جود” الإسكان الخيري من نجاحات منذ انطلاقه، وتوفير السكن المناسب للأسر الأشد احتياجاً تماشياً مع أهداف القيادة الحكيمة بتوفير السكن الملائم للمواطنين بكافة فئاتهم وبخيارات متعددة تناسب كافة الشرائح.

حضر الاستقبال وتسليم الوحدات للمستفيدين، في مكتب الإمارة أمين منطقة جازان المهندس جابر غزواني، ووكيل الإمارة المساعد للحقوق سعيد الخنفري، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتمكين المستفيدين والدعم السكني أيمن صالح.

نائب أمير جازان يُسلم 600 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي

نائب أمير جازان يُسلم 600 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي

نائب أمير جازان يُسلم 600 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي

وفق “أخبار 24”.

نائب أمير جازان يُسلم 600 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي

جديد المناطق
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