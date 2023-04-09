حملة لحثِّ الجماهير الرياضية على التبرع لتأمين السكن للأسر المحتاجة

أعلنت وزارة الرياضة، بالتعاون مع منصة “جود الإسكان”، اليوم (الأحد)، عن إطلاق حملة خيرية لتحفيز الأفراد والجماهير الرياضية على تقديم العطاء السكني، وتأمين المساكن للأسر شديدة الحاجة تحت اسم “جود الرياضة”، في مقر ساحة اكتتاب جود، بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ضمن ليلة الرياضيين.
وتبدأ الحملة، اليوم (السبت)، وتستمر حتى نهاية أيام شهر رمضان المبارك، وتأتي ضمن الحملات المصاحبة لحملة “اكتتاب جود الإسكان الخيري” التي انطلقت مطلع شهر رمضان المبارك بتدشين خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد.
وتستهدف حملة “جود الرياضة” مشاركة وزارة الرياضة والمنظومة والكيانات الرياضية والاتحادات والأندية والجماهير؛ لحث الأفراد على التبرع في منصة جود الإسكان وتأمين المساكن للأسر شديدة الحاجة.
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن المجتمع السعودي مجتمع معطاء خاصة في أيام هذا الشهر الكريم، مثمناً دور الرياضيين والجماهير الرياضية والأندية في دعم منصة جود الإسكان وتحقيق مستهدفاتها في الفترات الماضية؛ مما يعكس الروح والقيمة للرياضة في المملكة.
من جانبه أشار مساعد وزير الرياضة، عبدالإله الدلاك، إلى تطلع القطاع الرياضي بتوجيه مباشر من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إلى مواصلة الجهود مع مختلف الجهات الحكومية، نحو تحقيق تطلعات قيادتنا الحكيمة، والعمل باستدامة على تنفيذ الخطط المرسومة في رؤية السعودية 2030 في العمل الخيري والمبادرات الاجتماعية، بما يسهم في الوصول إلى أعلى مستويات الاستقرار الاجتماعي للأسر السعودية.
فيما ثمّن المدير التنفيذي لمنصة جود الإسكان، عمار الوهيبي، دعم وزارة الرياضة للمنصة الذي حظي بمشاركتها في عدد من الحملات في السنوات الماضية، وكان لها دور إيجابي وفعال في حملة “دوري جود”، وحملة “جود السوبر” وغيرها من المبادرات التي حققت أثرها على حياة الأسر المستفيدة في المنصة ومستقبل أبنائها.
يذكر أن الرئيس التنفيذي لنادي الهلال المهندس، عبدالله الجربوع، أعلن عن تبرع نادي الهلال بمبلغ مليون ريال، كما انطلق إعلان رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، عن تبرع نادي النصر بمبلغ مليون ريال؛ دعماً للأسر شديدة الحاجة في منصة جود الإسكان.
وفق “أخبار 24”.