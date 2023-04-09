رصد أكثر من 40 ألف مخالفة للنقل البري والبحري خلال مارس.. ومكة الأعلى

نفّذت الفرق الرقابية بالهيئة العامة للنقل خلال شهر مارس 2023 أكثر من 187 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي؛ وذلك للتأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والاشتراطات وضوابط ممارسة أنشطة النقل.
وأوضحت أنه تم إجراء 185.6 ألف عملية فصح لأنشطة النقل البري حيث جاء معدل الامتثال بنسبة 88%، و2015 فحصاً بحرياً بمعدل امتثال 98%، و5 فحوص لأنشطة النقل السككي بمعدل امتثال 100%.
ورصدت الفرق الرقابية 41.7 ألف مخالفة للنقل البري، و46 مخالفة للنقل البحري، وتصدرت مكة المكرمة أعلى المناطق في المخالفات بـ14.2 ألف مخالفة للنقل البري و22 للبحري، تليها الرياض بأكثر من 11 مخالفة برية، ثم المنطقة الشرقية بـ7.2 ألف مخالفة.
وتنوّعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل ما بين تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق مهني، وتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل، وعدم وجود وثيقة نقل للبضاعة.
وفق “أخبار 24”.