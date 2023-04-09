فريق طبي بعنيزة يعيد النظر لمريضين بعد عمى دام 20 عاماً

كشف تجمع القصيم الصحي عن نجاح الفرق الطبية بعنيزة في إعادة النظر لمريضين بعد إصابتهما بالعمى لمدة طالت أكثر من 20 عاما.
وأوضح التجمع، أن فريقا طبيا بمركز لولوه محمد الزامل لطب وجراحة العيون بمستشفى الملك سعود بعنيزة تمكن من إعادة النظر لمريضة في التسعينيات من عمرها، فقدت بصرها وأصيبت بالعمى في إحدى عينيها منذ نحو 21 عاما.
ولفت إلى أن المريضة التسعينية راجعت عيادة العيون في المركز بعد شعورها بحدوث ضعف في العين الأخرى السليمة، وخوفاً من أن تصاب بالعمى التام، حيث تم إجراء الفحوصات لها والتي أكدت حاجتها لمعالجة جراحية للعين نتيجة لوجود المياه البيضاء، وقد استغرقت العملية من لحظة دخولها المستشفى وحتى خروجها ثلاث ساعات، وأصبح مقاس النظر بعد إجراء العملية 6/6.
كما أجرى المركز تدخلاً جراحياً ناجحاً لمريض يبلغ من العمر 61 عاماً، كان يعاني العمى في كلتا العينين، حيث أصيب بفقدان البصر في العين اليمنى منذ 20 سنة، وفي عينه اليسرى قبل نحو 14 سنة.وفق “أخبار 24”.
وكشف تجمع القصيم الصحي أن نتائج الفحوصات أظهرت الإصابة بمنزل الكثافة الأيمن، ووجود كتلة معقدة مع تعتيم القرنية، فتم تنفيذ عملية جراحية يدوية تصحيحية، تحت التخدير الموضعي، والتي استمرت نحو نصف ساعة، ليستعيد المريض بعدها رؤيته الطبيعية.