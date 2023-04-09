“لوسد” تؤهل كوادر وطنية للعمل في صناعة السيارات الكهربائية

وقع صندوق تنمية الموارد البشرية في الرياض، اليوم (الأحد)، اتفاقية مع شركة لوسد المحدودة؛ لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية للعمل في قطاع صناعة السيارات الكهربائية.
جاء ذلك بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل؛ ومساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور سامي الحمود.
وتأتي اتفاقية الدعم التي وقعها المدير العام للصندوق تركي الجعويني، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة لوسد في منطقة الشرق الأوسط فيصل سلطان؛ امتداداً لمذكرة تعاون سابقة التي تهدف إلى تنمية رأس المال البشري في صناعة السيارات الكهربائية؛ ودعماً لتمكين أبناء وبنات الوطن للعمل في الوظائف النوعية والتخصصية. وفق “أخبار 24”.
وتقتضي اتفاقية الدعم؛ مشاركة الصندوق في تكاليف تنفيذ البرامج التدريبية داخل وخارج المملكة لتنمية مهارات وقدرات الكوادر الوطنية للعمل في قطاع صناعة السيارات الكهربائية؛ باعتباره من القطاعات الواعدة والهامة للإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز المكتسبات والمقدرات المحلية.