نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “لوسد” تؤهل كوادر وطنية للعمل في صناعة السيارات الكهربائية
09/04/2023   8:39 م

“لوسد” تؤهل كوادر وطنية للعمل في صناعة السيارات الكهربائية

+ = -
534

وقع صندوق تنمية الموارد البشرية في الرياض، اليوم (الأحد)، اتفاقية مع شركة لوسد المحدودة؛ لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية للعمل في قطاع صناعة السيارات الكهربائية.

جاء ذلك بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل؛ ومساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور سامي الحمود.

وتأتي اتفاقية الدعم التي وقعها المدير العام للصندوق تركي الجعويني، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة لوسد في منطقة الشرق الأوسط فيصل سلطان؛ امتداداً لمذكرة تعاون سابقة التي تهدف إلى تنمية رأس المال البشري في صناعة السيارات الكهربائية؛ ودعماً لتمكين أبناء وبنات الوطن للعمل في الوظائف النوعية والتخصصية. وفق “أخبار 24”.

وتقتضي اتفاقية الدعم؛ مشاركة الصندوق في تكاليف تنفيذ البرامج التدريبية داخل وخارج المملكة لتنمية مهارات وقدرات الكوادر الوطنية للعمل في قطاع صناعة السيارات الكهربائية؛ باعتباره من القطاعات الواعدة والهامة للإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز المكتسبات والمقدرات المحلية.

“لوسد” تؤهل كوادر وطنية للعمل في صناعة السيارات الكهربائية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885257823.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.