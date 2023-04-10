برئاسة “الجدعان”.. وفد من المملكة يُشارك باجتماعات صندوق النقد في واشنطن

يشارك وفد من المملكة برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تعقد في العاصمة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية خلال المدة من 10 – 16 إبريل الجاري.
ويضم وفد المملكة، محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) أيمن بن محمد السياري، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن، ومساعد الوزير للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالمحسن بن سعد الخلف، وعدداً من المختصين من وزارة المالية والبنك المركزي السعودي والصندوق السعودي للتنمية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وينتظر أن يُشارك الجدعان، في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، واجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، حيث ستناقش اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية تطورات الاقتصاد العالمي وتقدم التوجيهات لصندوق النقد الدولي حيال تلك التطورات وأولويات الفترة المقبلة. وفق “أخبار 24”.
وسيجرى عقد الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية يومي 12 و13 إبريل؛ لمناقشة عدد من القضايا حول المخاطر التي يتعرض لها الانتعاش الاقتصادي العالمي التي تجسدت بشكل أكبر منذ اجتماعهم الأول في فبراير الماضي.